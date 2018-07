Lula defende resposta política para crise de 'dimensões globais' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta sexta-feira uma "resposta política" para a crise financeira dos mercados internacionais. Durante evento com empresários em São Paulo, o presidente disse que essa resposta política passa pela adoção de medidas regulatórias para "combater a anarquia" dos mercados financeiros. Apesar de reconhecer que a crise é bem maior do que o governo brasileiro vinha afirmando até há pouco, Lula não abriu mão do otimismo usual e disse que o Brasil está mais preparado para enfrentar a crise "do que qualquer país do mundo". "Tenho mostrado mais otimismo do que alguns gostariam... eu não sou homem chegado a vender catástrofes quando não estou vendo catástrofe... conheço o Brasil, sei o que o Brasil já passou, e o Brasil vem se preparando há tempos para se transformar em uma economia sólida", afirmou o presidente. "O Brasil está mais preparado do que qualquer país do mundo", acrescentou. (Reportagem de Carmen Munari)