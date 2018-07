Lula defende retorno de Cuba à OEA O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu na quinta-feira a plena integração de Cuba a todas as instâncias regionais e afirmou que o Brasil vai se empenhar pela revogação do ato que excluiu o país caribenho da Organização dos Estados Americanos (OEA). Em discurso de saudação à visita oficial do presidente cubano Raúl Castro, Lula lembrou que a exclusão de Cuba da OEA teve a oposição do então chanceler do governo João Goulart, Santiago Dantas, e se tornou extemporânea. Lula reiterou também o pedido pelo fim do embargo norte-americano a Cuba, que classificou como uma medida "que não tem sustentação econômica, política, ética e moral". Raúl Castro agradeceu o apoio brasileiro contra o bloqueio dos EUA e constatou um avanço na integração latino-americana. "Nós latino-americanos somos maiores de idade, já devemos ter voz própria", disse o presidente cubano, que considerou a Cúpula da América Latina e do Caribe, encerrada quarta-feira, na Bahia, como primeiro passo para esse objetivo. "Os próximos passos não são tão grandes, isso depende de deixar para trás nossos complexos e de ter firmeza para representar nossos povos diante das maiores potências do planeta", acrescentou. Raúl fez um breve discurso de agradecimento e brincou com o fato de não falar tanto quanto o irmão Fidel, a quem sucedeu na presidência em fevereiro desse ano. "Costumam dizer que os discursos de Fidel são muito longos, não tanto quanto os de Chávez, mas eu tenho fama de ser mais concreto, menos inteligente, e não posso falar de tantas coisas, muito menos improvisar", afirmou referindo-se ao presidente venezuelano, Hugo Chávez. A visita de Raúl Castro ao Brasil termina hoje e seu retorno a Havana está previsto para a madrugada. "Não estão me mandando embora, vou porque tenho medo de me apaixonar pelo Brasil e pelos brasileiros", afirmou. (Por Raymond Colitt, Texto de Mair Pena Neto)