Lula defende uso da 'inteligência' contra narcotráfico O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a necessidade de utilização de um trabalho de "inteligência" no combate ao narcotráfico. "Sabemos que o narcotráfico é uma indústria poderosa, com braço na política, na indústria, no parlamento, na Justiça", disse ele.