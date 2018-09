Lula deixa prédio do InCor em São Paulo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de deixar o prédio do Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, onde realizou hoje exames médicos de rotina desde as 8h30. Dona Marisa também faz exames de rotina, incluindo os ginecológicos. O presidente não falou com a imprensa. Hoje, às 18h30, o presidente Lula participa, em São Bernardo do Campo, das comemorações dos Trinta Anos da greve da Scania. Ele permanece com a família em São Paulo até amanhã, para as comemorações do Dia das Mães. Na segunda-feira, às 10 horas, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio, o presidente participa da cerimônia de lançamento da Política de Desenvolvimento Produtivo: Inovar e Investir para Crescer, para o qual foram convidados 27 governadores, parlamentares e empresários. Depois, o presidente visita a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A e participa da cerimônia de assinatura de ordem de início de obras do Arco Metropolitano, em Itaguaí (RJ). Por volta da 16h15, o presidente retorna a São Paulo e à noite embarca para Brasília.