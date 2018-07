Lula descarta ajuda a banco e diz que prioriza setor produtivo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que a ajuda do governo para combater os efeitos da crise financeira tem como prioridade o setor produtivo, por ser gerador empregos. Ele criticou os empréstimos de dinheiro realizados pelos Estados Unidos às instituições financeiras por não terem conseguido evitar o desemprego norte-americano. "Vocês viram essa quebradeira que teve nos EUA. Somente as bolsas de valores perderam em três meses 31 trilhões de dólares, que desapareceram do mapa. E o dinheiro que os governantes passaram para cuidar dos bancos em três meses foi de 600 bilhões de dólares, que, se tivesse sido jogado na produção, a gente não teria desemprego nos EUA , não teria desemprego na Europa e em outros países", disse Lula em discurso, ao comentar os valores envolvidos na turbulência financeira dos EUA neste ano. "Aqui, não tivemos esse problema. Nós não passamos dinheiro para banco. Se tivermos que passar dinheiro, vamos passar para gerar alguma coisa que produza um produto que produza um emprego e que produza um salário", adiantou. O presidente manteve o otimismo dos últimos meses ao afirmar que o Brasil está preparado para combater os efeitos da crise e exemplificou com o destino das exportações. Disse que o país diversificou os mercados para onde exporta seus produtos, deixando de depender dos maiores compradores mundiais, os EUA e a União Européia, e aumentando os embarques para a América Latina, a Ásia, o Oriente Médio e a África. Lula ainda alertou os empresários para não demitirem os trabalhadores. "Em dois anos, de janeiro de 2007 a outubro de 2008, criamos 4 milhões de empregos com carteira assinada e queremos manter. Se alguns empresários estão mandando gente embora, é precipitação", declarou, responsabilizando mais uma vez os "especuladores" pelos problemas financeiros mundiais. As declarações foram feitas pelo presidente em confraternização de fim de ano com catadores de material reciclado e população de rua, realizada na quadra do sindicato dos bancários em São Paulo. Esta foi a sexta vez que Lula participou do evento. Para trazer o tema da crise à realidade dos catadores, Lula disse que o preço da sucata caiu porque as siderúrgicas estão comprando menos para reduzir a produção de aço. Cercado pelos participantes, Lula chegou a dançar ao som de música ao vivo, segurando a bandeira nacional. "A gente nunca pode esquecer a origem da gente", disse o ex-metalúrgico. (Reportagem de Carmen Munari)