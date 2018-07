Lula destaca parcerias e plano para o combate ao crack O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou hoje, no programa Café com o Presidente, o lançamento do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack, o trabalho conjunto com os governos dos Estados e as prefeituras e os R$ 410 milhões que serão destinados este ano para o combate à droga. "O plano vai envolver treinamento de profissionais na rede pública de saúde e assistência social para atender, sobretudo, os usuários e a família", disse.