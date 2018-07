Lula deve assinar hoje projeto que cria o Vale-Cultura Em cerimônia na capital paulista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar hoje projeto de lei que cria o Vale-Cultura. Voltado para o consumo popular, o benefício será destinado a trabalhadores com rendimento mensal de até cinco salários mínimos empregados em grandes empresas brasileiras que declaram Imposto de Renda com base no lucro real. Por meio do Vale-Cultura, elas poderão destinar ao funcionário R$ 50 ao mês em cartão magnético, nos mesmos moldes do vale-refeição. A quantia poderá ser utilizada para compra de ingressos (cinema, teatro, dança, museus, shows), livros e CDs. Depois de assinado, o projeto segue para análise do Congresso Nacional.