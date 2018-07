Lula deve fazer caminhada com Marta em São Paulo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer uma caminhada neste final de semana com a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, na zona leste da capital paulista. De acordo o coordenador da campanha petista, deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), Lula e Marta devem visitar o bairro de Vila Mara, em São Miguel Paulista, pela manhã. Após a caminhada, Lula poderá fazer um pronunciamento em prol da candidata de sua legenda. O presidente deverá ainda ir a São Bernardo do Campo e a Diadema, na região metropolitana de São Paulo, também em apoio aos candidatos de seu partido. Uma das principais estratégias de Marta, que lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições de outubro, tem sido de colar sua imagem à do presidente. Ela evoca constantemente seu apoio tanto em eventos de campanha quanto no programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão.