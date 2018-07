''Lula deve pensar no povo e não na ideologia''

As condições nas quais se encontram os 26 presos políticos cubanos pelos quais o dissidente Guillermo Fariñas faz greve de fome há 23 dias ainda é incerta. De acordo com o porta-voz da ilegal - mas tolerada - Comissão Cubana de Direitos Humanos e Reconciliação Nacional, Elizardo Sánchez, uma avaliação completa do estado de saúde dos opositores detidos só será possível após o governo de Havana permitir a entrada de organizações humanitárias em Cuba. Em entrevista ao Estado, por telefone, Elizardo Sánchez criticou o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e disse que o Brasil poderia ajudar mais evitando fazer declarações que fortaleçam o regime cubano.

Quais são as condições de saúde dos 26 presos políticos pelos quais Fariñas faz greve de fome?

O governo insiste que não há prisioneiros cujo estado de saúde impossibilite a permanência em cárceres, mas o que observamos é exatamente o contrário. A saúde de muitos detidos é incompatível com o tratamento recebido por eles nas prisões. O regime cubano deveria permitir que a Cruz Vermelha entrasse no país para observar as condições desses presos porque só assim é possível saber como eles realmente estão.

Cuba prendeu e processou esses presos. Quais foram são as acusações feitas contra eles?

Todos eles são presos de consciência detidos em 2003 por ordem de Fidel Castro. Com essa operação, o regime pretendia deter o maior número possível de dissidentes para depois trocá-los pelos cinco cubanos presos nos EUA acusados de espionagem, o que obviamente não funcionou.

O presidente Lula comparou os presos políticos a presos comuns e disse que não poderia interferir nas decisões do governo cubano. Como essas declarações foram recebidas pelo movimento de dissidentes em Cuba?

Não queremos que Lula intervenha em Cuba, mas que ele incentive o respeito aos direitos humanos no país. As declarações dele foram lamentáveis, principalmente porque nas três visitas que ele fez a Cuba ele só mostrou simpatia ao governo. Até entendo a afinidade dele com o regime, pelo passado de esquerda que ele tem, mas acho que um presidente deveria se preocupar mais com o povo de Cuba e deixar a ideologia de lado.

Como o Brasil poderia ajudar a melhorar a situação dos direitos humanos em Cuba?

O governo brasileiro poderia ajudar muito não fazendo declarações que dão força ao regime e reforçando a ideia de que os cubanos têm os mesmos direitos humanos dos brasileiros ou de cidadãos de outros países.