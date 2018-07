Lula deve reabrir compra de ações da Petrobras com FGTS--jornal O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu permitir o uso de recursos do FGTS numa nova rodada de investimentos na Petrobras, tendo em vista os desafios de exploração do petróleo na camada pré-sal. Segundo informou neste domingo o jornal Folha de S.Paulo, trabalhadores poderão utilizar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) numa nova rodada de investimentos na Petrobras. Entretanto, para permitir a capitalização, será preciso mudar a lei. Quem já tem ações da estatal compradas com o FGTS poderá voltar a aplicar na empresa. Segundo o jornal, Lula decidiu que a União fará capitalização da Petrobras para elevar participação nos lucros da empresa, que tendem a aumentar com o pré-sal, onde se encontram grandes reservas petrolíferas. Desde 2000, acrescentou a Folha, quando cerca de 312 mil trabalhadores usaram o fundo para comprar as ações da Petrobras, o investimento rendeu 766,8 por cento. Não havia ninguém imediatamente disponível na Petrobras para comentar a informação.