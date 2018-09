Lula deve sobrevoar áreas atingidas pelas chuvas em SC O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja fazer um sobrevôo no início desta tarde nas áreas atingidas pelas chuvas em Santa Catarina. Segundo fontes do Planalto, Lula, que está no Rio de Janeiro, deve seguir de avião, no final da manhã de hoje, para Navegantes, no litoral catarinense, e dali ele pega um helicóptero, às 13h45, para ver os estragos causados pelos temporais. Ainda está prevista na agenda do presidente a sua participação no encontro, à tarde, no Planalto, com representantes de movimentos sociais.