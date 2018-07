Lula discutirá Viracopos-SP e trem-bala depois do dia 10 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou para depois do dia 10 uma reunião em Campinas, no interior de São Paulo, para discutir a ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos e o início da construção do trem-bala, que ligará a cidade à capital paulista e ao Rio. A informação é do prefeito reeleito de Campinas, Hélio de Oliveira Campos (PDT), o Dr. Hélio, que esteve pela com Lula, no Palácio do Planalto, em Brasília. A previsão de Dr. Hélio é que a segunda pista de Viracopos esteja concluída até maio de 2010 e que o trem-bala estará em operação no primeiro trecho entre Campinas e São Paulo até o fim de 2010. O encontro na cidade do interior paulista, segundo o prefeito, contará com a presença dos ministros da Defesa, Nelson Jobim, e dos Transportes, Alfredo Nascimento, e da chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, além de representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de outros órgãos do governo. O grupo discutirá, entre outros assuntos, o projeto da prefeitura de Campinas de reocupação territorial em volta de Viracopos e o uso de 20 milhões de metros quadrados desapropriados no município para serem negociados com as empresas que participarão da construção do trem-bala, com o objetivo de investirem na região. Só o custo do trem tem um orçamento de R$ 19 bilhões. No primeiro momento, a administração federal poderia arrecadar R$ 5 bilhões com a reocupação de áreas de Viracopos. Hoje, o potencial do aeroporto é de 2 milhões de passageiros por ano. Com a segunda pista concluída, o potencial aumentaria para 9 milhões.