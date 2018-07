Lula diz a Aécio que BB pode reforçar crédito automotivo O Banco do Brasil reforçará sua atuação no setor automotivo para complementar a oferta de crédito das montadoras ao mercado, disse na quinta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segundo relato do governador de Minas Gerais, Aécio Neves. Em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, após encontro com Lula, Aécio disse ter expressado ao presidente sua preocupação com o aperto no crédito para a compra de automóveis. Lula lhe respondeu que o Banco do Brasil poderá ser acionado para resolver o problema. Na quarta-feira, Lula publicou medida provisória que libera o BB e a Caixa Econômica Federal a comprarem instituições financeiras nacionais. "O presidente admite com absoluta clareza, e acho que isso é extremamente correto, que o Banco do Brasil possa atuar no setor de financiamentos de automóveis diretamente, em parceria com as montadoras, financiando as montadoras ou adquirindo uma financeira", declarou Aécio. (Reportagem de Fernando Exman)