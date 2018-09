Lula diz a chileno Piñera que mundo está orgulhoso de resgate

Quinze dos 33 trabalhadores presos na mina San José foram içados com segurança por uma cápsula de resgate até a manhã desta quarta, e comemoraram com socos no ar e lágrimas junto com familiares.

Em um telefonema de 10 minutos, Lula deu os parabéns a Piñera pelo "trabalho extraordinário" e disse que "todo mundo está orgulhoso desse resgate", de acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Segundo a Presidência, Piñera agradeceu a solidariedade e amizade de Lula e do povo brasileiro.

Lula também falou brevemente com o presidente boliviano, Evo Morales, que acompanhou o começo da operação de resgate, uma vez que um dos mineiros presos é boliviano.

"Cuide bem do seu mineiro", disse Lula a Morales, de acordo com o Planalto.

O drama da sobrevivência do grupo de mineiros e a operação de resgate atraíram as atenções de todo o mundo nas últimas semanas.

Desde que foram localizados, os mineiros conseguiam receber suprimentos e se comunicar com o mundo por meio da estreita perfuração da sonda, com cerca de 20 centímetros de diâmetro.

A operação de retirada dos mineiros começou na noite de terça-feira, quando um socorrista desceu na cápsula Fênix até a galeria da mina, dando início ao resgate.

(Reportagem de Raymond Colitt; Texto de Pedro Fonseca)