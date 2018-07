Lula diz a jornal que já foi julgado e nega preocupação com mensalão

Na entrevista, publicada nesta quinta-feira, Lula se recusou a comentar o julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Um ex-presidente não pode estar opinando sobre a Suprema Corte. Principalmente quando o processo está em andamento", disse Lula ao jornal, acrescentando que expressará sua opinião sobre o caso após o término da análise da ação penal pela Corte.

No julgamento do mensalão, já foram condenados por corrupção ativa o ministro-chefe da Casa Civil no início do governo Lula, José Dirceu, o ex-presidente do PT José Genoino, e o então tesoureiro da legenda, Delúbio Soares.

Nesta quinta, o trio foi considerado culpado pelo relator do caso, ministro Joaquim Barbosa, pelo crime de formação de quadrilha.

Lula, que à época do escândalo em 2005 afirmou não ter conhecimento do esquema, chegando a dizer que foi "traído", ficou de fora da denúncia do Ministério Público Federal sobre o caso.

Ao jornal La Nación, ele disse não temer ser julgado por conta do escândalo.

"Eu já fui julgado. A eleição de Dilma foi um julgamento extraordinário. Um presidente com oito anos de mandato sair com 87 por cento de aprovação é um tremendo julgamento, e eu não me preocupo com nada", disse.