Lula diz estar 'consternado' com desabamento de igreja O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou hoje o acidente ocorrido na sede da Igreja Renascer em São Paulo, que causou a morte de nove pessoas. Em nota, o presidente diz estar "consternado" pelas consequências do desabamento do teto da sede da Igreja Renascer em Cristo e manifestou o seu pesar aos parentes e amigos das vítimas fatais. Lula ofereceu solidariedade aos feridos, desejando plena e rápida recuperação. Depois de lamentar o episódio, o presidente disse que "o desabamento está sob investigação dos órgãos competentes e deverá servir para elaboração de medidas preventivas que evitem a ocorrência de outras tragédias e preserve a todos nós de novos sofrimentos".