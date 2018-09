Lula diz para Temporão mobilizar prefeitos contra dengue O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou hoje o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a mobilizar prefeitos a fazerem brigadas contra a dengue nos municípios. Segundo assessores, em reunião ministerial realizada hoje na Granja do Torto, em Brasília, Temporão fez uma exposição sobre o quadro da dengue. O governo disponibilizou R$ 1 bilhão para o combate ao mosquito transmissor da doença. De janeiro a agosto deste ano, foram notificados 734 mil casos de pessoas com dengue no País. No mesmo período, 374 pessoas morreram em conseqüência da doença. Durante a reunião, alguns ministros apresentaram propostas de ajuda. O ministro das Cidades, Márcio Fortes, disse que iria repassar cartilhas de prevenção para as empreiteiras. Os canteiros de obras estão entre as áreas de maior risco por causa da concentração de poças de água. Lula ainda disse a Temporão para incluir o tema em todas as conversas com governadores e prefeitos. O governo federal prepara para o início do próximo ano uma reunião em Brasília com prefeitos eleitos e reeleitos, quando serão discutidos, entre outros assuntos, o combate à dengue.