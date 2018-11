Lula diz que acidente com avião da TAM foi 'mágoa mais profunda'

Apesar de citar em outras ocasiões a crise do mensalão como o pior momento político do seu governo, durante encontro com jornalistas no Palácio do Planalto nesta manhã, Lula disse que o acidente aéreo com o avião da TAM o marcou mais negativamente.

"A mágoa mais profunda que eu tenho foi com o acidente do avião da TAM. Aquele avião que pegou fogo lá em Congonhas, se vocês analisarem bem, nós fomos condenados à forca e à prisão perpétua. Ou seja, jogaram nas costas do governo com uma facilidade enorme a culpa pelo acidente da TAM. E depois ninguém teve sequer a sensibilidade de pedir desculpa", disse.

No acidente, o avião, um Airbus 320, não conseguiu parar na pista de Congonhas, se chocando com um pequeno prédio da própria TAM e explodindo.

Lula, que encerra seu segundo mandato no fim do ano, disse que esse era o único episódio que gostaria de apagar da memória dos oito anos de governo.

"Se eu tivesse que não lembrar, era desse dia. O dia do avião da TAM foi o pior dia que eu passei na Presidência da República", afirmou Lula, que minimizou a crise do mensalão e se declarou ressentido com a imprensa por ter culpado o governo pelo acidente.

"O outro era um problema político, os partidos que tinham que de resolver", disse, referindo-se ao mensalão. "Vi editorial jogando 200 cadáveres nas costas do governo e depois não teve nenhuma errata", afirmou.

Os problemas no setor aéreo foram recorrentes no governo Lula, sendo os mais graves dois acidentes aéreos e uma rebelião dos controladores militares de tráfego aéreo.

O setor experimentou nos últimos anos uma grande expansão na demanda, enquanto os investimentos não seguiram no mesmo ritmo.

(Por Jeferson Ribeiro)