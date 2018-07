Lula diz que alertou Agnelli para agregar valor ao minério O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que alertou o presidente da Vale, Roger Agnelli, sobre a necessidade da agregar valor ao principal produto da empresa, o minério de ferro. "Agora há pouco falei com o companheiro Roger e disse: eu não te falei outro dia que você não pode ficar só vendendo minério de ferro, que é importante colocar valor agregado nos produtos da Vale do Rio Doce?", disse o presidente durante discurso no lançamento do fundo setorial do audiovisual, no Rio de Janeiro. "Está provado que é muito melhor fazer o processo de transformação aqui dentro, em vez de ficar vendendo minério, só minério, e mais minério para a China produzir mais aço e vender para nós", afirmou. A preocupação com as 1.300 demissões anunciadas pela Vale, na quarta-feira, fez o presidente ligar pedindo explicações para Agnelli. "Liguei para Roger e perguntei: porque você mandou 1.300 trabalhadores embora? Qual é a crise?", disse Lula. Segundo o presidente, Agnelli teria respondido que entre os demitidos estão 400 empregados da Vale no Canadá, que foram dispensados devido à inovação tecnológica da empresa. "Mas uma coisa que a imprensa não diz é que a Vale do Rio Doce contratou 6.200 funcionários", ressaltou Lula no discurso. (Por Rodrigo Viga Gaier)