Lula diz que apreço por aposentados cresce em época de eleição O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que vai aguardar a tramitação no Congresso do reajuste de 7,7 por cento para os aposentados que recebem mais que um mínimo para só depois tomar uma decisão. Irônico, disse ainda que o apreço pelos aposentados cresce durante as eleições.