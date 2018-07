Lula diz que CPI é para 'quem quer fazer carnaval'

"CPI é muito interessante para quem quer fazer carnaval, para quem quer investigar seriamente era preciso ter outro mecanismo. A mim não me preocupa, eu quero anunciar ao Brasil qual é esse novo marco regulatório", disse a jornalistas após participar da cerimônia de posse do novo presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Lula vem sendo criticado pela oposição por tentar abafar a importância da CPI da Petrobras com o novo marco para o setor, além de ser cobrado pela mudança de atitude depois de o PT ter sido árduo defensor de Comissões Parlamentares de Inquérito quando estava na oposição.

Instalada na terça-feira, a CPI da Petrobras está sendo coordenada pela base governista, com presidência nas mãos do petista João Pedro (AM) e a relatoria sob responsabilidade do líder do governo Romero Jucá (PMDB-RR).

Lula aproveitou também para criticar a oposição, afirmando que a "turma que queria privatizar ela (Petrobras), está hoje preocupado com a Petrobras...a oposição grita, eu trabalho", concluiu Lula.

(Por Ray Colitt; Texto de Denise Luna)