Lula diz que criticará protecionismo em reunião do G20 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que pretende levar um discurso antiprotecionismo à reunião do G20 que ocorrerá em Londres em abril. Em entrevista à imprensa, Lula disse esperar que os países industrializados não "esqueçam tudo que falaram e escreveram nos últimos 45 anos" sobre o livre comércio, mas se mostrou confiante com a construção de um acordo em torno da Rodada de Doha. "Vou levar esse meu discurso outra vez em Londres, afirmar em alto e bom som que o protecionismo não ajuda, atrapalha", afirmou Lula a jornalistas. "E se qualquer país rico tentar defender o protecionismo, é bom lembrar que foram eles que criaram a doutrina e forjaram na prática o chamado mundo globalizado e livre-comércio. Os líderes dos principais países industrializados e emergentes se reunirão em Londres para discutir a crise financeira global, dando sequência a um encontro promovido em novembro nos Estados Unidos. A reunião de cúpula tem como objetivo acertar ações coordenadas para estimular a economia e reformar os sistemas financeiros. "O que nós queremos é livre comércio e sobretudo um comercio justo. Por isso continuamos apostando e acreditando que vamos ter uma acordo na Rodada de Doha mais dia ou menos dia", disse Lula. Em discurso no Palácio do Planalto após encontro com o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, Lula afirmou, ainda, que o país não entrará em recessão. "Nós não cresceremos o tanto que nós crescemos em 2008... o Brasil vai ter uma desaceleração, e não uma recessão econômica", afirmou Lula. Analistas do setor privado estimam que o país crescerá 1,5 por cento em 2009, segundo sondagem do Banco Central. Muitos analistas, contudo, apostam que o Produto Interno Bruto terá sofrido queda no último trimestre de 2008 e no primeiro trimestre deste ano --o que configuraria uma recessão técnica. MOEDAS LOCAIS NA UNASUL Lula defendeu que o Brasil e a Colômbia passem a fazer transações comerciais em suas próprias moedas e afirmou que o mecanismo deveria ser estendido a todo a Unasul, que reúne 12 nações sul-americanas. "Por que a nossa balança comercial não é feita nas nossas moedas? Por que temos que comprar dólar para tratar das exportações colombianas para o Brasil e das brasileiras para Colômbia", questionou Lula em discurso após a assinatura de acordos com Uribe. Brasil e Argentina já assinaram no ano passado acordo estabelecendo o comércio em moeda local. "Se nós conseguirmos determinar uma lógica na Unasul onde a gente possa estabelecer definitivamente uma troca comercial em moedas próprias, nós já estaríamos nos livrando de um grande problema, que é o nosso pequeno empresário procurando dólar." O presidente também se comprometeu com Uribe com a manutenção do financiamento, por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de investimentos na Colômbia. Lula frisou que a crise abre espaço para "ousadia". "Eu acho que agora chegou a hora de a gente dizer que nós, juntos, poderemos encontrar as soluções que cinco anos atrás, ou seis meses atrás, pareciam impossíveis", afirmou Lula. (Reportagem de Raymond Colitt, texto de Isabel Versiani; Edição de Alexandre Caverni)