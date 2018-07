Lula diz que fará o possível para ajudar Santa Catarina O presidente Luis Inácio Lula da Silva reafirmou na segunda-feira que o governo federal fará todo o esforço possível para ajudar na reconstrução de Santa Catarina, informou uma fonte do Palácio do Planalto. O presidente Lula fez a declaração durante reunião de coordenação política do governo. Na ocasião, ele também pediu que seus ministros lhe apresentem um levantamento completo com as ações que estão sendo tomadas pelo governo federal para auxiliar o Estado, devastado pelas chuvas que deixaram 122 mortos. O presidente vai se reunir esta semana com o governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira. Com o estudo em mãos e depois de ouvir as demandas do governador, Lula poderá definir se tomará mais medidas. O governo federal já anunciou o financiamento para a reconstrução da infra-estrutura elétrica, a oferta de crédito pela Caixa Econômica Federal e a liberação de recursos por meio de uma medida provisória, todas iniciativas tomadas para ajudar na recuperação do Estado. A coordenação política também discutiu as conjunturas econômica e política. Participaram do encontro com o presidente os ministros Dilma Roussef (Casa Civil), Franklin Martins (Comunicação Social), Luiz Dulce (Secretaria-Geral da Presidência), Guido Mantega (Fazenda), Paulo Bernardo (Planejamento) e Tarso Genro (Justiça). Em seguida, Lula se reuniu com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, Mantega e os presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do BNDES. O crédito dominou a pauta deste compromisso. Lula quer garantir que a oferta de linhas de financiamento aumente para o consumidor final. (Por Fernando Exman, Edição de Maria Pia Palermo)