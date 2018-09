Lula diz que não espera 'muito' da reunião do G20 em Washington O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que ele não espera grandes resultados do encontro do G20 em Washington, neste fim de semana, para discutir a crise financeira global. "Nós ainda não temos o diagnóstico perfeito das causas da crise e não esperamos muito desse encontro do G20 em 15 de novembro em Washington", disse Lula durante um encontro de sindicatos italianos em Roma. "Será o primeiro encontro, é o começo, um início promissor", disse Lula, acrescentando que ele recebeu com satisfação o fato de o G20 estar, aparentemente, assumindo o lugar do G8 como o principal fórum para tratar da crise. Segundo o presidente, é preciso novas instituições multilaterais, porque os atuais organismos "falharam". (Reportagem de Phil Stewart)