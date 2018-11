Lula diz que nem sabia da decisão sobre Lei de Imprensa

Em janeiro passado, Lula chamou a atenção ao afirmar, numa entrevista concedida à revista Piauí, que não faz parte de sua rotina ler jornais ou revistas, nem acompanhar o noticiário de sites e blogs na internet. E justificou sua aversão à prática: ?Porque tenho problema de azia?.

Apesar de afirmar que não estava por dentro do noticiário, o presidente aproveitou a ocasião para sair em defesa da liberdade de imprensa. Lula disse avaliar que a revogação da Lei de Imprensa não deixa um vácuo nas regras que tratam da atividade jornalística no País.

?Acho que não existe vácuo. O que precisamos garantir no Brasil é a manutenção da total liberdade de imprensa no país. A gente pode gostar ou não, achar ruim ou não, mas a liberdade de imprensa é o que garante a consolidação do processo democrático nesse país?, afirmou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.