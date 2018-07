Lula diz que OEA está 'de portas e janelas abertas' para Cuba

Semana passada, a OEA revogou uma resolução de 1962 que expulsava a ilha da entidade. A medida abre caminho para reincorporação de Cuba ao organismo.

"Agora, se os cubanos vão entrar (na OEA) ou não é outra história. Até agora não tem sinal de que os cubanos queiram voltar à OEA. Mas, de qualquer forma, a porta e as janelas estão abertas para os nossos amigos cubanos", disse Lula no programa semanal de rádio "Café com o Presidente".

A decisão de retornar ou não à OEA dependerá de Havana, que terá de se ajustar aos valores democráticos e de direitos humanos que regem o organismo, como querem os Estados Unidos.

"Para nós foi muito importante, porque isso não implicou numa derrota dos Estados Unidos, isso não implicou numa derrota dos países que fazem parte da Alba (Alternativa Bolivariana das Américas); ou seja, no fundo, no fundo, mais uma vez, prevaleceu o consenso e nós conseguimos construir uma proposta que atendeu aos interesses de todo mundo", disse Lula.

Nas reuniões da entidade, os EUA buscaram incluir condições sobre democracia e direitos humanos para votar a favor da anulação da antiga resolução. Segundo Lula, a posição da Alba--liderados por Venezuela, Bolívia e Nicarágua-- é de que não houvesse condições para a entrada da ilha na OEA.

Tanto Fidel Castro como seu irmão, Raul, afirmam que a OEA é um instrumento dos Estados Unidos e que não estão interessados em retornar.

Brasil e muitos outros países da região defendem, ainda, o levantamento do embargo econômico dos EUA à ilha, em vigor desde 1962, no contexto da Guerra Fria.

ETANOL PARA OS EUA

O presidente brasileiro também fez comentários sobre a recente viagem pela América Central, na qual visitou El Salvador, Guatemala e Costa Rica, países parceiros dos Estados Unidos e que são, possíveis portas para a entrada do etanol brasileiro, sobretaxado quando é vendido diretamente para os EUA.

"Todos estes países têm tratado de livre comércio com os Estados Unidos e é importante que a gente construa parceria, sobretudo, na área do biocombustível, para que a gente possa, através deles, vender o etanol brasileiro aos Estados Unidos", disse.

O presidente ainda comentou sobre as buscas dos corpos e destroços do desastre aéreo envolvendo o Airbus A330 da Air France, após 17 corpos terem sido encontrados neste fim de semana.

Lula afirmou que a Marinha e a Aeronáutica continuarão os trabalhos para que sejam encontrados, se possível, os 228 corpos que estavam a bordo do avião, bem como mais destroços da aeronave.

"Principalmente, os corpos. Nesse momento de dor não vai resolver o problema, mas já é um conforto imenso para a família, saber que poderá enterrar seu ente querido", completou.

(Por Ana Paula Paiva)