Lula diz que vai falar com Sarkozy sobre acidente aéreo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que vai entrar em contato com o presidente da França, Nicolas Sarkozy, para saber mais detalhes do desaparecimento do Airbus da Air France, que deixou o Rio de Janeiro ontem à noite com destino a Paris e desapareceu sobre o Oceano Atlântico. Lula deu a informação em San Salvador, depois de participar da posse do presidente de El Salvador, Maurício Funes.