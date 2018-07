Lula diz que visita de iraniano não constrange

"Até prova em contrário, vou levar em conta que o presidente Ahmadinejad não tem por que mentir para mim" sobre os fins pacíficos de seu programa nuclear. Lula voltou a levantar dúvidas sobre o fato de o Irã estar mesmo desenvolvendo armas nucleares em suas usinas, como afirmou ontem o presidente Barack Obama em seu comunicado.

"Já vimos essa história antes, quando diziam que o Iraque tinha armas químicas e invadiram o país por causa disso e até agora não acharam as tais armas químicas", disse.

Lula disse defender para o Irã o mesmo que defende para o Brasil: o direito de desenvolver energia nuclear para fins pacíficos. "Se o segundo passo do Irã for produzir armas nucleares, o Brasil é frontalmente contra", disse. "E o Brasil está à vontade nessa situação, porque é o único país que tem em sua Constituição a proibição da fabricação de armas nucleares."

Ahmadinejad viaja para o Brasil em novembro e Lula vai ao Irã no início do ano que vem. "Temos uma boa relação comercial com o Irã", disse Lula.

O presidente afirmou ter dito a Obama, a Sarkozy e ao Irã: "É preciso estabelecer diálogo, essa política de empurrar contra parede não dá resultado."

"Na conversa com o presidente do Irã, disse a ele que procurasse Sarkozy e conversasse olhando nos olhos", acrescentou Lula.