Lula diz ter sido vítima de mentiras em eleições

"Se contou muita mentira ao meu respeito, muita mentira", disse Lula durante cerimônia num campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Teresina (PI).

O presidente disse que era acusado de ser comunista "por ter barba cumprida" e que tinha de explicar porque a cor de seu partido, o PT, é vermelha.

"A quantidade de vezes que tinha que responder sobre aborto, a quantidade de vezes que tinha que responder sobre coisas que não são da responsabilidade de um presidente da República", acrescentou.

A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, de quem Lula é o principal cabo eleitoral, tem se declarado alvo de preconceito e de uma rede de mentiras durante a campanha. Sua suposta posição favorável à descriminalização do aborto é apontada como um dos fatores que impediram sua eleição já no primeiro turno.

Lembrando que estava "em um evento institucional", Lula voltou a comparar "a arte de governar" com a "arte de ser uma mãe" e agradeceu aos piauienses por terem impedido a eleição dos dois senadores que buscavam a reeleição, Heráclito Fortes (DEM) e Mão Santa (PSC).

Foram eleitos para ocupar cadeiras no Senado pelo Estado o ex-governador Wellington Dias (PT) e o deputado federal Ciro Nogueira (PP).

"Eu quero aqui, de coração, sem falar de política, agradecer a vocês. Porque vocês derrotaram duas pessoas aqui neste Estado que prejudicaram tirando 120 bilhões de reais da saúde", disse Lula, se referindo à rejeição da prorrogação da CPMF no Senado em 2007, uma das maiores derrotas em seus quase oito anos de governo.

"Como Deus escreve certo por linhas tortas, Deus fez a vingança que eu acho que era necessária: colocar gente mais digna, de mais respeito, para representar com mais dignidade o Estado do Piauí", finalizou.

Criada pelo governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) tinha originalmente a intenção de direcionar mais recursos para a saúde. No entanto, parte do dinheiro arrecadado acabava tendo outros destinos.