Lula e D. Marisa assistem ao carnaval do Rio por 8 horas

Após quase oito horas no Sambódromo do Rio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o camarote do governador Sergio Cabral Filho (PMDB) pouco depois das 5 horas de hoje. Na saída, apenas disse que espera ver a Beija-Flor campeã do carnaval e manifestou desejo de voltar ao carnaval da capital fluminense nos próximos anos. Pouco antes de sair, Lula e a primeira-dama Marisa Letícia receberam o intérprete Neguinho da Beija-Flor no camarote. Eles o cumprimentaram pelo casamento na concentração. Segundo Neguinho, o presidente foi caloroso e argumentou que não pode ser padrinho do casamento por restrições da segurança. Segundo o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que também estava no camarote, o presidente se mostrou tentado a aceitar o convite de Cabral para assistir ao segundo dia de desfile do grupo especial. No entanto, a assessoria da Presidência informou que ele embarcaria ainda hoje de volta para Brasília.