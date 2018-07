Lula e dona Marisa visitam José Alencar internado em SP O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o vice-presidente, José Alencar, neste sábado. Alencar está internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde 22 de janeiro, onde se submeteu a uma cirurgia de cerca de 17 horas para retirada de tumores. Segundo a Agência Brasil, Lula fez a visita acompanhado de sua esposa, dona Marisa. Eles chegaram de helicóptero e ficaram no hospital por cerca de 1 hora. Na visita, Lula conversou com Alencar sobre os procedimentos médicos pelos quais o vice-presidente foi submetido. "Foi uma conversa de amigos", disse o cardiologista Roberto Kalil, da equipe médica que cuida de Alencar, segundo a agência. Depois de visitar Alencar, Lula tomou café com os médicos. Lula e dona Marisa deixaram o hospital sem falar com a imprensa e foram para o apartamento do presidente em São Bernardo, região metropolitana de São Paulo, informou a agência. Boletim médico divulgado pelo hospital neste sábado afirma que o vice-presidente "continua apresentando melhora, alimenta-se normalmente e caminha pelo quarto". Além de Kalil fazem parte das equipes que cuidam do vice-presidente o oncologista clínico Paulo Hoff e o cirurgião-oncologista Ademar Lopes. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, não há previsão de alta para Alencar. Até a última segunda-feira, o vice-presidente estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e, na quinta-feira, foi transferido da Unidade Crítica Coronariana para um apartamento. Na cirurgia a que Alencar se submeteu, considerada de alta complexidade, foi retirada uma porção do intestino delgado, uma parte do intestino grosso e dois terços do ureter (canal que leva a urina do rim à bexiga), comprometidos pelo tumor. O ureter foi substituído por uma parte do intestino delgado. O vice-presidente luta contra o câncer desde 1997 e já passou por diversas cirurgias, a anterior em setembro do ano passado. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)