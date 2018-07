Lula é esperado para casamento de sambista O presidente Lula é esperado para o casamento do puxador do samba da Beija-Flor, o Neguinho da Beija-Flor. O sambista vai se casar na concentração da escola, antes de a agremiação entrar na avenida. Neguinho da Beija-Flor convidou o presidente para ser seu padrinho de casamento quando Lula ligou ao sambista para saber sobre seu estado de saúde. Neguinho da Beija-Flor enfrenta um câncer. A assessoria da Presidência não confirmou se o presidente vai à concentração do desfile da Beija-Flor, no entanto, há um esquema de segurança pronto para a chegada do presidente ao local. Neguinho da Beija-Flor vai se casar em uma cerimônia civil. Lula chegou ao sambódromo às 21h35 e foi recebido pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. O presidente chegou de carro, pela parte de trás do camarote do governo do Rio. O carro parou bem na porta do camarote, em uma área totalmente isolada. O camarote onde o presidente está fica bem ao lado da área do recuo da bateria.