Lula é internado com inflamação de laringe e esôfago O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com queixas de perda de apetite e fadiga, segundo boletim médico divulgado no início da noite. Após avaliação, a equipe médica constatou "apenas a presença de inflamação de mucosa da laringe e esôfago", consequência das sessões de radioterapia às quais Lula foi submetido.