Lula e o modelo da vaca por repolhos

A vida ficou muito mais fácil para esses produtores quando se escolheu algum objeto conveniente para funcionar como unidade de conta e meio de troca. Esse mesmo objeto poderia servir como reserva de valor. Seria possível acumular numa caixa meios de compra correspondentes a muitas vacas ou carroças de trigo. Esse papel foi atribuído a vários objetos, por diferentes civilizações, ao longo de milênios, até se chegar à moeda abstrata. Desde a Antiguidade, no entanto, alguns tipos de moeda, especialmente o ouro e a prata, serviram para trocas não só no interior de um grupo, mas também entre produtores e comerciantes de nações diferentes. Modernamente, essa função mais ampla foi conferida a certas moedas nacionais de grande aceitação internacional. O dólar é hoje o exemplo mais notável.

Substituir o dólar por moedas nacionais de curso restrito, como o real e o peso argentino, é recuar na história e reaproximar o comércio internacional do escambo. Ninguém comercia com a maior parte do mundo usando dinheiro do Brasil, da Argentina, do Paraguai ou da Bolívia. A maior parte das moedas nacionais pode servir - e, mesmo assim, muito limitadamente - para o comércio bilateral. Pagamentos em reais e em pesos foram permitidos a empresas brasileiras e argentinas, mas os negócios com essas moedas mal se aproximam de 2% das trocas entre os dois países. Nada mais natural: indústrias brasileiras e argentinas precisam de divisas para transações com muitos outros países. Sem o dólar, estariam em situação pior que a dos primitivos produtores, embaraçados na hora de comerciar vacas, trigo e repolhos por meio do escambo.

Mas o governo brasileiro continua empenhado, como se isso fosse muito importante, em promover na América do Sul um comércio baseado em moedas nacionais. O objetivo principal, dizem os defensores da mudança, é facilitar o comércio para as empresas pequenas, livrando-as da complicação e dos custos das operações cambiais. Mas essas operações serão necessárias, de toda forma, se essas empresas precisarem comprar de terceiros países.

Além do mais, o custo e as complicações da burocracia cambial não são os obstáculos mais importantes à participação no comércio internacional. Se isso fosse verdade, um número muito maior de indústrias brasileiras já estaria envolvido na exportação e na importação. Se isso não ocorre, é porque os problemas são muito mais complicados: a logística é deficiente, o custo do capital é absurdo, o investimento é onerado por impostos, falta apoio financeiro a novos empreendimentos e a maior parte dos empresários carece de informações e de meios para formular e implementar estratégias de produção para o comércio exterior.

Resolver essas questões é bem mais difícil do que anunciar medidas cosméticas. Além disso, a diplomacia pouco tem defendido a indústria brasileira, grande, média ou pequena, quando negocia com os sul-americanos. Os acordos são muito mais favoráveis aos parceiros quando se trata, por exemplo, de cronogramas de redução de tarifas. Depois, a tolerância é grande quando se impõem barreiras a produtos brasileiros.

Mas a conversa a respeito de trocas em moedas nacionais tem também a ressonância de um grito de independência em relação ao dólar. Até ao governo chinês o presidente Lula já propôs a mudança da moeda no comércio bilateral. Mas os chineses não misturam comércio com romantismo e não parecem movidos pela nostalgia da vida primitiva - aquela nostalgia de quem tenta repetir o discurso dos anos 50, ressuscitar em 2009 a política de substituição de importações e implantar o atraso no lugar do agronegócio. Pelo menos, há certa coerência nessa pregação do retrocesso.

*Rolf Kuntz é jornalista