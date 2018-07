Lula e Temporão distribuem camisinhas para o público O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, distribuíram hoje camisinhas ao público da Avenida Marquês de Sapucaí. Do camarote do governo do Rio, Lula e Temporão jogaram cartelas de preservativos para os foliões, que terminavam de assistir ao desfile da Beija-Flor.