De acordo com informações da Agência Brasil, a campanha de vacinação contra a gripe comum para pessoas com mais de 60 anos teve início hoje nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Nas regiões Norte e Sul do País, a vacinação contra a gripe comum e contra a influenza A (H1N1) - gripe suína - começou no dia 24 de abril e acaba hoje, dia 8.