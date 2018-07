Lula: Eleno foi muito importante para movimento sindical Após permanecer cerca de dez minutos no velório do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, Eleno José Bezerra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou a importância do sindicalista para o movimento sindical brasileiro. "É uma perda muito grande para o País", disse Lula. Emocionado, o presidente relatou que esteve ontem pela manhã com o sindicalista durante comício da candidata petista Marta Suplicy, na Zona Norte da capital. "Quando recebi a notícia, não acreditei." Questionado sobre a informação de que o governo irá autorizar novamente a aquisição de ações da Petrobras por trabalhadores com recursos do FGTS, Lula não quis comentar o assunto e deixou o local. O presidente embarca daqui a pouco para Nova York, onde discursará amanhã na 63ª sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU). O velório de Eleno Bezerra ocorre no saguão do Palácio dos Trabalhadores, no bairro da Liberdade, região central de São Paulo. O enterro está marcado para as 16h30 de hoje, no Cemitério da Vila Mariana, na capital paulista.