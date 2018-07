Lula encontra Fidel em última visita a Cuba como presidente

A Presidência da República divulgou fotos em que Fidel e Lula aparecem conversando ao lado de uma piscina. Em outra imagem, ambos aparecem sorrindo. Detalhes do encontro não foram revelados.

Fidel transferiu o poder a seu irmão Raúl em 2006, por razões de saúde, e não aparece em público desde então. Como em outras imagens publicadas nos últimos anos, ele parece atento, porém magro. Para receber Lula, vestia um conjunto esportivo cinza e branco.

Esta é a terceira visita oficial de Lula à ilha em dois anos, com o objetivo de salientar que a importância estratégia dessa relação bilateral será mantida após o seu mandato.

Antes do encontro com Fidel, Lula inaugurou as obras do porto de Mariel, 50 quilômetros a oeste de Havana, onde a construtora brasileira Odebrecht realiza uma modernização de estradas, ferrovias, cais e armazéns, num valor total de 450 milhões de dólares -- sendo 300 milhões liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Maior economia latino-americana, o Brasil é um importante sócio econômico de Cuba, embora o intercâmbio comercial tenha sido de apenas 330 milhões de dólares em 2009. Durante seu mandato, Lula aprovou créditos comerciais que encheram as lojas locais de produtos brasileiros, apesar das dificuldades financeiras da ilha.

Além disso, a Petrobras está prospectando petróleo em águas cubanas e concluiu estudos sísmicos no mês passado, mas ainda não anunciou quando fará perfurações.

Durante a visita de Lula, os dois países devem assinar acordos nas áreas de saúde, tecnologia e agricultura.

Lula chegou a Havana na noite de terça-feira, depois de participar no México da cúpula do Grupo do Rio. Na manhã de quinta-feira, ele embarca para o Haiti, onde avalia a destruição causada pelo terremoto de janeiro.

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, principal aliado de Cuba, também decidiu visitar a ilha depois da cúpula no balneário mexicano de Playa del Carmen.

(Reportagem de Esteban Israel e Rosa Tania Valdés)