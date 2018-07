Lula: esperança é a motivação de saída de Dilma do ministério

Para o futuro da pré-candidata Dilma Rousseff (PT), previu que ela será mais do que chefe da Casa Civil.

"Sua saída é um prejuízo para o país, mas a perspectiva é que você seja mais que a chefe da Casa Civil. A esperança é a motivação de sua saída", disse Lula, em discurso.

O presidente afirmou também que não existe ninguém insubstituível, "mas a Dilma foi extraordinária em articulação". Admitiu que ela é "dura" no trato com as pessoas, mas amenizou ao afirmar que esta é uma das estratégias que as mulheres se utilizam para exercer o poder.

Lula disse que conversará com os novos ministros na segunda-feira.

