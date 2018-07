Lula está 'agendando' conversa com Meirelles sobre BC

"O presidente ainda não conversou com o presidente Henrique Meirelles sobre esse tema. Está se agendando essa conversa", disse o ministro das Relações Institucionais a jornalistas após encontro de Lula com os presidentes do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), e com o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR).

"(O presidente Lula) tem conversado com os ministros, tem chamado para conversar e, inclusive, o presidente tem ganho essa partida. Quem ele chama para conversar tem convencido em geral o ministro a ficar no governo", disse Padilha.

Desde que se filiou ao PMDB, em setembro do ano passado, Meirelles tem gerado especulações sobre sua possível participação nas eleições deste ano.

Inicialmente cotado para disputar o governo de Goiás, o que está praticamente descartado agora, o presidente do BC passou a ser citado como possível companheiro de chapa da pré-candidata do PT à Presidência, a ministra Dilma Rousseff.

Mas o PMDB prefere Temer, que é também presidente do partido, para esse papel. Para Meirelles, os peemedebistas gostariam de uma candidatura ao Senado por Goiás.

Segundo Padilha, embora a questão da saída de ministros do governo no início de abril tenha sido conversada, o foco principal do encontro de Lula com os peemedebistas nesta quinta-feira foi a tramitação dos projetos do pré-sal no Senado.

Mais cedo, o porta-voz da Presidência, Marcelo Baumbach, disse a jornalistas que Lula conversou na véspera com Meirelles, mas sua permanência à frente da instituição não foi tratada.

"O presidente já disse ao ministro Henrique Meirelles que preferiria que ele permanecesse até o final do governo, mas o presidente, por outro lado, tem a consciência de que essa é um escolha pessoal", acrescentou o porta-voz.

(Reportagem de Bruno Peres)