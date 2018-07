Lula fala em cortes de recursos se crise aumentar O presidente Luiz Inácio Lula da Silva previu nesta terça-feira que se a crise financeira global atingir o Brasil haverá redução de recursos em todos os ministérios. "Eu não posso assumir o compromisso com vocês de que, se houver uma crise econômica que abale o Brasil, a gente vai manter todo o dinheiro de todos os ministérios", disse Lula em discurso na cerimônia de 60 anos da Sociedade Brasileira para o progresso da Ciência. O presidente mudou um pouco o tom dos possíveis impactos da crise no Brasil e afirmou que a redução nos ministérios virá se a arrecadação de impostos for afetada. "Até porque se um milhão for arrecadado a menos, vai ter menos dinheiro para todo mundo. Não vai ter ilusão", disse. Lula, no entanto, procurou manter o otimismo e disse que a crise "vai chegar leve aqui." Na segunda-feira, o governo anunciou novas medidas de crédito para aliviar os efeitos da crise. A agricultura ganhará mais 2,5 bilhões de reais e a construção civil terá 4 bilhões adicionais. "Não vamos lançar um pacote econômico, vamos trabalhar pontualmente na expectativa de que as medidas do (presidente dos EUA George W.) Bush e do (primeiro-ministro britânico Gordon) Brown funcionem", disse Lula. (Reportagem de Carmen Munari)