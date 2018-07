Lula: governo financiará aluno em universidade privada

O presidente fez o anúncio durante inauguração de novas edificações da Universidade do Vale do São Francisco (Univasf), em Petrolina (PE), quando afirmou que "a hipocrisia da política brasileira, a pequenez política que fazia um presidente, um governador ou um prefeito a não fazer obra que o outro tinha começado para não dar prestígio levou o Brasil a um atraso muito grande".

Ele lembrou que Univasf foi criada por lei sancionada em 2002, durante governo de Fernando Henrique Cardoso, e que não tinha nada, nenhum tijolo quando assumiu o governo. "Começamos do zero", disse. "Hoje posso falar com conhecimento de causa de quem presidiu oito anos, que a pequenez política de um adversário que está no Senado ou na Câmara é tão grande que muitas vezes uma cidade, ou Estado deixa de receber recursos porque ficam na briga pequena, sórdida e não permite que o Brasil se desenvolva".

Para Lula, isto jamais poderia acontecer "e não acontecerá daqui para a frente". "O povo começou a pensar com sua própria consciência, começou a escolher com sua maturidade política e estão vendo muitas vezes que as pessoas do lado de lá dizem uma coisa e acontece outra coisa do lado de cá", observou.

Antes do seu discurso, o reitor da Univasf, José Weber, disse que em governos anteriores o que imperou foi o comércio do ensino privado. "Nossa universidade só foi construída graças ao seu governo, à decisão de interiorizar o ensino brasileiro", disse.