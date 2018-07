Lula: governo vai dar crédito a empresas que geram mais empregos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu nesta segunda-feira que o governo vai agir para assegurar a oferta de crédito para as empresas que geram mais empregos. "Vamos fazer com que as indústrias que produzam e gerem empregos tenham o crédito necessário, para que a gente possa vencer esta batalha", disse Lula em discurso antes de um almoço com oficiais de alta patente das Forças Armadas. O presidente disse estar convencido de que em 2010 a atual crise financeira global será "coisa do passado". "Até porque nenhum presidente vai aguentar mais de um ano com a crise nas costas." (Reportagem de Fernando Exman)