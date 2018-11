Lula: gripe suína é 'grave', mas não como 'parecia ser' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que a gripe suína, rebatizada de influenza A (H1N1) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é "grave", mas que a enfermidade não é "do tamanho que parecia ser". De acordo com Lula, o ingresso de pessoas no Brasil é "bem monitorado". As atenções do Ministério da Saúde serão intensificadas nos próximos dias, informou, no programa semanal de rádio "Café com o Presidente".