Lula: inclusão digital é palavra mais 'sexy' do governo

O presidente disse que 83% dos novos usuários ligados à rede elétrica adquiriram televisão e 79% compraram geladeira, mas não foi feita pesquisa sobre a compra de computadores entre esses consumidores. "Estamos vivendo uma revolução da humanidade", afirmou, em uma referência à velocidade de informação nos meios digitais. "A informação já não é uma coisa seletiva em que os detentores dela podem dar um golpe de Estado", disse Lula.

No auditório do evento, participantes estenderam uma faixa pedindo para que Lula vete projeto do senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) que trata de crimes com uso de meio eletrônico. Lula afirmou em discurso que "esta lei que está aí não visa corrigir abusos de internet". Na avaliação do presidente, a proposta "quer fazer censura".

Lula recomendou ao ministro da Justiça, Tarso Genro, mudanças no Código Civil para contemplar o assunto de forma a responsabilizar as pessoas que trabalham com a questão digital e com a internet. Mas disse que não se deve "proibir ou condenar os internautas porque esse é um interesse policialesco de fazer uma lei que permita com que as pessoas adentrem à casa de outras para saber o que elas estão fazendo", acrescentou Lula. Os participantes do Fórum consideram que a lei fere a privacidade dos usuários da internet ao prever formas de identificá-los. Depois de participar do evento, Lula seguiu para o seu terceiro e último compromisso do dia na capital gaúcha. Ele vai inaugurar o novo parque gráfico do grupo RBS.

Acompanham Lula o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins, o ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Jorge Felix. A governadora do Estado, Yeda Crusius (PSDB), e o prefeito de Porto Alegre, José Fogaça (PMDB), também participam do evento.