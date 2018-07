Lula infla reservas de Tupi e prevê recorde de empregos no país Em discurso que lembrou seu tempo de oposição, recheado de ataques à relação que o Brasil teve no passado com o FMI, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu estimativas superiores às da Petrobras sobre o poço de pré-sal de Tupi e previu a geração de mais de 2 milhões de empregos em 2010 no país.