Lula irá à abertura de conferência GLBT, diz Secretaria

A Assessoria de Imprensa da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará, na noite desta quinta-feira, em Brasília, da abertura da 1ª Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (GLBT). O encontro reúne entidades governamentais e a sociedade civil organizada para discutir a formulação de políticas públicas voltadas ao segmento. Ao final da Conferência, essas políticas serão consolidadas no Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais. De acordo com nota da Secretaria, Durante a Conferência, que acontece até o dia 8 de junho, serão realizadas palestras sobre direitos humanos e políticas públicas, orientação sexual e identidade de gênero, perspectivas e abordagens dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo e do Ministério Público, além de avaliação da conjuntura internacional sobre o tema. Grupos de trabalho vão discutir vários assuntos, com foco no segmento GLBT: saúde, educação, cultura, emprego, turismo, esportes, previdência social, justiça e segurança pública, entre outros. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, coordenadora do evento, destaca que esta é a primeira conferência do gênero, no mundo, organizada por iniciativa governamental, tendo sido convocada por decreto presidencial de novembro de 2007. Os 600 delegados que vão participar do encontro (representantes da sociedade civil e do poder público) foram definidos em encontros estaduais e municipais que ocorreram em todas as unidades da Federação.