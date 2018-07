Lula já foi informado, em El Salvador, sobre Air France O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já foi informado em El Salvador sobre o desaparecimento do avião da Air France que decolou do Rio de Janeiro e mantém contato com assessores para analisar que tipo de providências deverão ser tomadas. Foi dito ao presidente, segundo assessores, que o avião da Air France teria se comunicado com a companhia informando uma pane elétrica durante o voo. O avião decolou ontem à noite para Paris com 216 passageiros e 12 tripulantes.