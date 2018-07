Lula lança candidatura de Dilma à reeleição e mira adversários

Aécio, provável candidato à Presidência pelo PSDB, fez um discurso no plenário do Senado na tarde desta quarta-feira em que criticou 13 "fracassos" das gestões petistas e disse que o país não está sendo governado por Dilma, mas pela "lógica da reeleição".

"A resposta que o PT pode dar a eles é dizer a eles que eles podem se preparar, podem se juntar com quem eles quiserem. Porque, se eles têm dúvida, nós vamos dar como resposta a reeleição da Dilma em 2014", disse Lula durante a comemoração de 10 anos do PT no comando do governo federal, em São Paulo.

Lula afirmou ainda que os senadores do PT nunca terão tanto prazer de ser quem são quanto no momento em que debaterem com Aécio no Senado.

"Eu peguei um discurso de um dos possíveis adversários nossos em 2014 tentando mostrar os 13 erros do PT... Agora eu acho que o Aécio vai proporcionar (aos senadores do PT) o prazer de ser senador."

(Reportagem de Eduardo Simões)