Lula lança plano de segurança no Complexo do Alemão O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que a solenidade de lançamento do Programa "Território da Paz" no Complexo do Alemão "não é um ato político, não é um ato pequeno". Lula destacou a mudança no policiamento da área, que passará a ser feito por policiais que fizeram cursos de polícia comunitária, e afirmou esperar resultados que possam ser repetidos em outros pontos do País. "Se der certo, estaremos fazendo uma revolução para resolver o problema da segurança pública", disse o presidente. Segundo ele, o conjunto de obras do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) e de projetos sociais que estão sendo implementados na região ocorreram graças ao entendimento entre os governos estadual e federal. Lula também criticou os governantes do passado no País por não terem investidos nas áreas pobres e também pelo fato de o País "ter ficado 20 anos sem crescer." A solenidade de lançamento do programa foi realizada no local onde ficava a antiga fábrica da Heliogas, em Bonsucesso, região onde há muitos galpões abandonados por empresas que deixaram a região, entre ouros motivos, por medo da violência. A cerimônia teve apresentação do grupo AfroReggae e distribuição de material impresso com informações sobre o programa que está sendo implementado na região. O presidente participa em seguida de almoço reservado no Palácio Laranjeiras com o governador Sérgio Cabral e à tarde participa da solenidade de lançamento das linhas de ação do Fundo Setorial do Audiovisual.